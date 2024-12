Uominiedonnenews.it - Il Paradiso Delle Signore, Anticipazioni Puntate dal 9 al 13 Dicembre 2024: Passione Tra Marta Ed Enrico!

Leggi su Uominiedonnenews.it

Ildal 9 al 13edsi lasciano andare e passano la notte insieme. Anche Odile è sempre più vicina a Matteo!Ilprosegue e, nel corsodal 9 al 13, al centro dell’attenzione ci sarà il rapporto traedche raggiungerà un punto di svolta. I due si lasceranno andare alla, smettendo di ignorare i sentimenti che entrambi provano l’uno per l’altra. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.Il: dove eravamo rimasti?Matteo cerca di inseguire Michelino che va in strada per un pallone. Il ragazzo viene investito da Odile, che guidava la sua auto proprio in quel momento. Le condizioni di Matteo sono gravi ed Odile ha molti sensi di colpa.