Il consumo di suolo nel Piceno è sulla costa

Si è fatto attendere qualche settimana in più rispetto agli altri anni, e alla fine il rapporto annuale Ispra suldiè tornato ad affrescare una situazione complessa per quel che riguarda le Marche, e nello specifico il. Una provincia in cui ilconsumato nell’arco di 12 mesi è aumentato (a 7.892 ettari dai 7.881 dell’anno precedente) e che presenta, nell’aggregato marchigiano, un altro dato interessante: il rapporto informa che nelle Marche il 44,4% delle aree ‘consumate’ si trova entro 300 metri dal mare. Letto al contrario, significa che lo spopolamento delle aree interne, e quindi dell’entroterra ascolano, continua a farsi sentire pesantemente. Il dato in sé sarebbe positivo per l’hinterland, ma in realtà rivela semplicemente che là dove nuovi e massicci insediamenti si sono formati a partire dal 2016, l’impermeabilizzazione dei terreni è cresciuta sensibilmente.