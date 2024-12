Nerdpool.it - Goku torna nella sua forma migliore!

Dragon Ball Daima ha progressivamente riportatoalla sua piena potenzasua nuovaMini, e l’episodio più recente fa un passo avanti nel riportarlo alla fantasticadi Super Saiyan 3. Dragon Ball Daima ha lanciatoe il Kaioshin Supremo in una nuovissima avventura attraverso il Regno dei Demoni, e i fan hanno potuto vedere quanto sia grande e pericoloso il regno di questa nuova area.Come parte del piano del Supremo Re Demone Gomah per prendere il controllo, quest’ultimo ha usato le Sfere del Drago della Terra per trasree tutti i suoi amici in bambini. Questo doveva essere un modo per tenerli alla larga da lui dopo aver visto quantofosse forte nel combattimento contro Majin Bu. Fu allora chedecise di utilizzare il bastone magico per avere un aiuto in più per vincere.