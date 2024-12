Metropolitanmagazine.it - Elodie: il primo incontro con il fidanzato Andrea Iannone

ed ilhanno da poco celebrato i due anni insieme: la storia d’amore nasceva nell’estate del 2022 a seguito delle storie con Marracash e Carmen Victoria Rodriguez.Stasera l’artista sarà ospite dell’ultima puntata di This Is Me, in onda dalle 21:30 su Canale 5. Nel corso della sua carrieraè stata protagonista anche nel mondo del gossip sin, dal suo esordio ad Amici quando intraprendeva una storia d’amore con il cantante Lele Esposito. I due hanno continuato la loro relazione anche al di fuori degli studi televisivi ma la storia si interrompeva poco tempo dopo. Successivamente, la 34enne ha incontrato sul set del video di Margarita Marracash, presente nel featuring del singolo.ed ildove si sono conosciuti?Un colpo di fulmine dal quale è scoccata la scintilla che ha portato alla nascita di una liason che ha fatto sognare i fan per oltre due anni, conclusasi nel 2022.