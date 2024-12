Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Tammy Abraham ha convinto Ibrahimovic: ma l’ingaggio…

Leggi su Dailymilan.it

sembra averZlatan, che nelestivo vuole portare l’inglese ala titolo definitivoSecondo goal, nelle ultime tre partite tra campionato, Champions League e Coppa Italia:hala dirigenza dele soprattutto Zlatan, dando così merito a mister Paulo Fonseca, che in estate aveva voluto a tutti costi un nuovo rinforzo in attacco, chiedendo a gran voce l’inglese.Le ultime grandi prestazioni del centravanti di proprietà della Roma sono state davvero di alto livello: goal e anche tanti assist, proprio come gli chiede Paulo Fonseca. Al diavolo, quindi, serve un giocatore come, capace di aiutare la squadra e mettere in campo una grinta davvero invidiabile. La sua permanenza ao è, quindi, dettata da due fattori: il primo è la continuità (4 goal e 4 assist in 14 gare), cosa chesta avendo in questo momento.