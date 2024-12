Ilrestodelcarlino.it - Boom della Cassa integrazione: raddoppia quella straordinaria

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 4 dicembre 2024 – Se a livello nazionale lacresce del 23%, nel nostro territorio –– registra una vera e propria impennata. Il monte ore autorizzato nei primi mesi del 2024 è più o meno il doppio rispetto a quello complessivo (su dodici mesi) autorizzato l’anno precedente. I numeri non perdonano. Nel 2023, il monte ore totale diautorizzata superava di poco le 807mila. Nei primi nove mesi dell’anno in corso – stando ai dati pubblicati sul sito dell’Inps – siamo a quasi 1,6 milioni di ore autorizzate. Numeri da capogiro, questi ultimi, che restituiscono un’istantanea impietosasituazione lavorativa sul nostro territorio. D’altra parte, a far schizzare così in alto i lavori, ci sono senz’altro le grandi imprese in crisi: da Berco all’ex Tollok.