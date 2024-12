Quotidiano.net - 'Black Doves', Keira Knightley è una spia nel cuore del governo inglese

Leggi su Quotidiano.net

“Io sono solo una storia che racconto alla gente”. È così che Helen Webb, con una punta di tristezza nella voce, si autodefinisce. All'apparenza una moglie e madre presente e devota, nella realtà unaprofessionista che negli ultimi dieci anni ha trasmesso i segreti del marito, il segretario alla difesa britannico Wallace Webb (Andrew Buchan) lanciato verso Downing Street, alla. Un'organizzazione segreta gestita da Reed (Sarah Lancashire) che vende segreti e dati al miglior offerente per trarne profitto e che dà il nome alla serie disponibile dal 5 dicembre su Netflix. Già rinnovata per una seconda stagione ancora prima del suo debutto sul piccolo schermo, la serie è creata da Joe Barton (già firma di 'Giri/Haji') e sviluppata da Sister e Noisy Bear. Seduto dietro la macchina da presa Alex Gabassi ('The Crown') per un thriller di spionaggio in sei episodi ambientato in una Londra natalizia.