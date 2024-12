Sport.quotidiano.net - Basket C femminile. Landini Lerici centra il secondo successo. Cestistica impegnata questa sera a Pegli

Seconda vittoria in due partite per lanel campionato di C. Lene hanno espugnato il campo dellaSavonese per 51-63.in campo confomazione: Saloni 17, Gioan 16, Oueslati 12, Cacopardo 10, Mangano 2, Bagalà 2, Demi R. 2, Demi G. 2, Catorina 0, Conselmo 0, Bertagna n.e. LaSpezzina gioca staalle 20.30 a. Altri risultati: Polysport Lavagna-Amatori Savona 55-36, Sestri-New Abc Ponente 31-83. Classifica: New Abc Ponente,4,Spezzina, Polysport Lavagna 2,, Amatori Savona,Savonese, Ardita Juventus eSestri 0