Barnier sull'orlo del baratro: Parigi brucia tra alleanze di convenienza e crisi istituzionali

il termometro politico segna febbre. Il governo di Michelsi trovadi un precipizio istituzionale. Mercoledì, l’Assemblea Nazionale discuterà due mozioni di censura: una della sinistra unita sotto il Nuovo Fronte Popolare (NFP), l’altra del Raggruppamento Nazionale (RN). In uno scenario quasi surreale, l’estrema destra di Marine Le Pen ha annunciato il suo appoggio alla mozione della sinistra, una scelta che potrebbe sigillare la sorte del governo. Un’alleanza di opportunismo o di caos, come denunciato dai Repubblicani, che accusano Le Pen di giocare con il fuoco per alimentare le sue ambizioni elettorali.Il peso del 49.3:sotto accusaLa miccia che rischia di far esplodere il governo è l’utilizzo, da parte di, dell’articolo 49.3 della Costituzione per far approvare il bilancio della Previdenza Sociale senza il voto parlamentare.