Barnier silurato dal Parlamento francese. Passa con 331 voti la mozione di censura che ha unito la destra e la sinistra

Si è conclusa nel peggiore dei modi la scommessa politica di Emmanuel Macron, che, nel tentativo di arginare l’avanzata del Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen e l’exploit delle sinistre unite nel Nouveau Front Populaire (NFP), aveva puntato tutto su Michel. Come previsto, il primo ministro della Francia è stato sfiduciato dall’Assemblea Nazionale di Parigi, dove ladidellaunita, supportata dal Rassemblement National, è stata approvata con 331favorevoli, ben oltre i 289 richiesti.L’esito della votazione era ormai evidente da giorni. In uno scenario surreale, l’estremadi Le Pen aveva annunciato il suo appoggio alladella. Una scelta duramente criticata da Laurent Wauquiez, leader dei Repubblicani, che, nel suo intervento prima del voto, ha accusato Le Pen e lade La France Insoumise di “avere la responsabilità di far precipitare la Francia nell’instabilità”.