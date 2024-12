Adriana Volpe e l’accusa di maltrattamenti all’ex marito | L’ha accusata di lasciar girare un uomo nudo per casa con la figlia

Leggi su Open.online

e Roberto Parli sono stati insieme per dieci anni. Ora li divide l’aula di un tribunale a piazzale Clodio. Lei lo ha denunciato per. La pm ha chiesto per lui tre anni di carcere. Per violenze non fisiche ma psicologiche. Anche nei confronti di una bambina di 9 anni. «Lei fin dal primo momento ha voluto mettergli contro la piccola e questo atteggiamento di chiusura da parte delladura ancora oggi», dice l’avvocata Laura Corbetta, difensore di Parli durante l’udienza di ieri, 3 dicembre. «La ricostruzione della pm è piena di errori. E soprattutto mancano gli elementi di colpevolezza come l’abitualità delle condotte. Lalo ha denunciato anche in Svizzera per gli stessi episodi e il procedimento per diffamazione, ingiuria e minaccia si è chiuso con un’archiviazione».