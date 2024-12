Game-experience.it - Xbox Game Pass, Microsoft ha annunciato i giochi di Dicembre 2024

haproprio in questi istanti ididi questo mese di, tornata di titoli dedicata anche in questo caso agli utenti in possesso di unaOne, di unaSeries XS, di un PC da gaming oppure ancora di un dispositivo mobile attraversoCloud Gaming.Appena poche ore dopo la conferma ufficiale dell’arrivo di Crash Team Racing Nitro Fueled all’interno del servizio in abbonamento, il Colosso di Redmond ha deciso di svelare l’intera prima parte deipronta ad arricchire ilnel corso di questo mese.Scopriamo quindi qui sotto quali sono i titoli che contraddistingueranno la prima ondata dideldi:Crash Team Racing Nitro-Fueled (Console) – Disponibile dal 4Forza Motorsport (Series XS) – Disponibile dal 4suStandardHauntii (Console) – Disponibile dal 4suStandardHumanity (Console) – Disponibile dal 4suStandardEA Sports WRC (Cloud, PC, eSeries XS) EA Play – Disponibile dal 5Overthrown (Preview) (Cloud, PC, eSeries XS) – Disponibile dal 5Indiana Jones e l’Antico cerchio (Cloud, PC, eSeries XS) – Disponibile dal 9 DicembtreWildfrost (Cloud, Console, e PC) – Disponibile dal 10Carrion (Cloud, Console, e PC) – Disponibile dal 2 GennaioRoad 96 (Cloud, Console, e PC) – Disponibile dal 7 GennaioQui sotto troviamo iche arricchiranno il piano standard didal 4:Crash Team Racing: Nitro-FueledDayZGoat SimulatorAggiungiamo che pochi giorni fa sono stati rivelati anche gli ottoin uscita a metàdal servizio, mentre nelle scorse settimaneha rivelato la seconda ondata dididi di Novembre