Violenza choc su una bambina di 8 anni | bullizzata umiliata e picchiata dalle compagne di classe

Il bullismo è un fenomeno che ormai sta dilagando in maniera preoccupante in tutta Italia ma, nonostante i casi siano sempre più diffusi, lascia davvero esterrefatti la storia di una bimba di appena 8di Bolzano,suedi. In realtà episodi di bullismo c’erano stati anche lo scorso anno scolastico ma, dopo l’estate, lasperava che le violenze nei suoi confronti si fossero ormai attenuati.Così non è stato, anzi, gli episodi di bullismo sono ricominciati con l’inizio dell’anno scolastico e si sono fatti sempre più gravi, culminando con un violento pestaggio il 7 novembre a danno della, finita in pronto soccorso con una prognosi di 15 giorni.La denuncia dei genitori: “Inammissibile talesu una”Come si legge sul Corriere, secondo il referto del pronto soccorso “vengono diagnosticati traumatismi facciali e alle ginocchia, con lividi e graffi all’altezza del collo”.