Urbano Cairo vende il Torino, closing vicino con Red Bull

Chissà se quell’agiografia a doppia pagina dopo l’ennesima sconfitta stagionale aveva il sapore del commiato.se n’è infischiato delle critiche dei tifosi e, sfruttando l’ormai acclarato conflitto d’interessi in quanto contemporaneamente editore della Rosea e patron granata, ha fatto pubblicare un trionfale articolo di celebrazione sulla La Gazzetta dello Sport per essere diventato il presidente delpiù longevo di sempre, con 7.301 giorni iniziati il 2 settembre 2005. Quasi 20 anni che gli hanno fatto superare Orfeo Pianelli, il precedente detentore del record dal 1963 al 1982. Un ventennio di mediocrità, a guardare i risultati sul campo. E che rischia di terminare presto, addirittura con un’imminente data cerchiata in rosso sul calendario: quella di mercoledì 4 dicembre, quando potrebbero concretizzarsi le voci di cessione della società che si rincorrono da settimane.