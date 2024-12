Ilfoglio.it - Un cristianesimo senza spinta soprannaturale è solo sentimenti e imposizioni

Leggi su Ilfoglio.it

Pubblichiamo un estratto di “Castità. La riconciliazione dei sensi”, il volume di mons. Erik Varden da oggi in libreria (San Paolo, 228 pp., 20 euro). Mons. Varden, nato nel 1974, è monaco cistercense. Nel 2019 è stato nominato vescovo di Trondheim e dal 2023 è amministratore apostolico di Tromsø, in Norvegia. Una volta scomparsa ladal, che cosa resta? Un sentimento ben intenzionato e una serie di comandamenti ritenuti schiaccianti, poiché la finalità del cambiamento a cui avrebbero dovuto servire è stata sommariamente re. Comprensibilmente, sarà allora in corso un movimento per consegnarli agli archivi. Infatti, quale sarà il loro scopo? Divenuta mondana, la Chiesa fa spazio al mondo e si mette ragionevolmente a proprio agio al suo interno.