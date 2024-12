Spazionapoli.it - Triste addio nel napoletano: morta una star del web, aveva 42 anni

Leggi su Spazionapoli.it

Un tragico evento ha colpito la città di Napoli, ci saluta unadel web.La notizia fa scalpore, tra lo stupore di chi lo conosceva dai social e le lacrime di chi invece lo conosceva prima del web. Familiari e amici si fanno manforte per la sua scomparsa.Eduardo Berruto, un uomo di 42di Barra, quartiere di Napoli, si è spento prematuramente. Conosciuto per le sue graffe, vendeva dolci ed era noto con il soprannome di “Mister Graffa”, nome del suo ristorante.Si è spento “Mister Graffa“, Napoli piange la scomparsa delladel webEduardo Berruto era una persona semplice, frequentato da svariate persone di buon cuore che lo hanno sempre idolatrato per la sua bontà. La tragedia ha chiaramente scioccato le persone di Barra che lo conoscevano di persona o per sentito dire.Si è spento “Mister Graffa”, Napoli piange la scomparsa delladel web (web)La vittima soffriva di problemi cardiaci, tant’è che si è dovuto sottoporre a più interventi chirurgici.