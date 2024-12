Sport.quotidiano.net - Rosse, la gara dei miracoli. Abu Dhabi ultima frontiera

"Per me il titolo costruttori è il più importante, proprio perché premia illavoro dell’intera Scuderia" (Enzo Ferrari). Lo giuro davanti ai miei quattro lettori: quella riportata sopra era davvero l’opinione del Drake. Poi, certo, nell’immaginario collettivo il titolo piloti conta di più: ma intanto è una bella cosa che, dopo dodici anni, dall’Alonso di Interlagos 2012, la Rossa arrivi all’tappa del campionato potendo lottare per qualcosa di importante. Non succede. "Daremo tutto fino alla bandiera a scacchi", ha ribadito Fred Vasseur. Naturalmente possedendo piena consapevolezza che l’impresa è difficilissima. I numeri non mentono. Nonostante il disastro di Norris in Qatar, la McLaren conserva 21 punti di vantaggio. Tradotto: al team guidato dall’italiano Andrea Stella basteranno un terzo e un quinto posto ad Abuanche nel caso di doppietta di Leclerc e Sainz.