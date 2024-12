Sport.quotidiano.net - Parla solo il ds casella. "Prestazione indecorosa, urge un esame di coscienza»

Come già accaduto un paio di mesi fa dopo la pesante sconfitta casalinga con la Virtus Entella, il direttore dell’area tecnica Alexci mette la faccia presentandosi davanti ai microfoni. Non cerca giustificazioni l’ex dirigente della Pro Vercelli, che di certo dopo tre successi di fila non si aspettava una batosta di queste dimensioni. "Abbiamo tanti giocatori fuori da diverse settimane, ma non deve essere una scusante – osserva –. Analizziamo la gara con grande rammarico e lucidità: se abbiamo giocato una gara del genere, la colpa principale è mia e della società, e mi riferisco a chi lavora ogni giorno al campo. Se non siamo riusciti a trasmettere alla squadra l’importanza di una partita come quella contro il Pontedera, dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Era fondamentale giocare con la mentalità delle gare precedenti, invece lanon è stata negativa soltanto sotto il profilo del risultato, ma a 360 gradi.