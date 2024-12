Pallanuoto Champions League | Savona piegata ai rigori dall’Olympiacos

Leggi su Sportface.it

La Rari Nantesconclude la fase dei Group Stage dimaschile dial secondo posto del Girone D. La formazione ligure si arresa all'Olympiacos per 14-11 dopo i. Al termine dei tempi regolamentari, il risultato era di 11-11. All'andata, il match era finito in favore di, che aveva vinto per 10-9, con Merkulov che aveva firmato la tripletta. Il Gruppo A ha visto il trionfo di Novi Beograd, nel girone B Ferencvaros Telekom ha concluso in testa e nel Gruppo C CNAB Zodiac ha finito in prima posizione. A passare il taglio sono le prime due squadre di ciascun gruppo.