Musk e il maxi bonus da 56 miliardi di dollari, giudice lo boccia e lui si infuria

Washington, 3 dic. - (Adnkronos/Dpa) - "Gli azionisti dovrebbero controllare il voto delle società non i giudici". E' affidato a un breve post su X, il social di sua proprietà, il commento - chiaramente irritato - di Elondopo la nuova decisione di undel Delaware che riaccende lo scontro fra l'imprenditore e la giustizia Usa. La corte ha infatti confermato latura sul pacchetto dida 56dida assegnare al fondatore di Tesla. Il super- che al momento ha superato i 100diin valore per via del boom del titolo Tesla - era stato portato in tribunale da alcuni azionisti ed era stato respinto a gennaio in una prima sentenza che aveva contestato l'eccessiva influenza 'dietro le quinte' dinel 2018 al momento della decisione sul pacchetto azionario.