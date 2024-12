Giornalettismo.com - Ma veramente non si potrà più fare il check-in online?

La direzione è quella del divieto di effettuare il self-in (dunque in modo telematico) non solo per limitare (anzi, abbattere) il pullulare delle cosiddette “key-box” sparse per le principali città italiane, ma anche per rendere più profondi i controlli di Polizia sugli ospiti nelle strutture ricettive. Dunque, la modalità “” di invio e ricezione dei documenti d’identità di chi alloggia in un albergo, ma anche in un Airbnb, viene di fatto invalidata, sottolineando come l’unica modalità di controllo dei suddetti documenti debba essere quella “de visu”. LEGGI ANCHE > Addio al-inper alberghi e affitti Airbnb Come abbiamo spiegato nel precedente approfondimento in cui abbiamo parlato, nel dettaglio, di quanto contenuto nel testo della circolare inviata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza (in seno al Ministero dell’Interno) a tutte le strutture ricettive sparse sul suolo italiano (compresi gli host Airbnb), viene sottolineato come il “riconoscimento” attraverso il self-in (ovvero l’invio dei documenti d’identità degli alloggiati esclusivamente in via telematica) non sia più una strada percorribile per il rilascio delle chiavi e di autorizzazione al pernottamento.