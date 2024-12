Zon.it - M.S.Severino: il Santuario di Ciorani, la Parrocchia di S.Antonio e la Cappella Ospedaliera diventano mete giubilari per l’indulgenza plenaria

IlBeato Gennaro Maria Sarnelli, a, e ladi S.del capoluogoriconosciute dal Vaticano dove poter conseguire.Insieme a questi due luoghi sacri, anche ladel presidio G. Fucito.A stabilirlo, con una comunicazione ufficiale, è stato S.E. Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo della Diocesi Salerno-Campagna-Acerno, in virtù del Giubileo 2025 che inizierà con l’apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro in Vaticano la vigilia di Natale.«Il riconoscimento ricevuto dalla Chiesa verso due luoghi sacri della città rappresenta un onore ed una responsabilità per tutta la comunità – dichiara il SindacoSomma – Sono certo che Mercato S.saprà accogliere i visitatori provenienti da ogni parte d’Italia che sceglieranno di compiere il percorso delnei luoghi sacri designati».