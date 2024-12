Ilgiorno.it - Lodi, una sala immersiva in Pediatria: “Riduciamo lo stress dei bambini”

Leggi su Ilgiorno.it

– Una, ossia un ambiente fisico in cui il virtuale entra in scena grazie a sensori e videoproiezioni, è stata inaugurata sabato pomeriggio, all’ospedale di. Si trova, per l’esattezza nella, al quinto piano. L’allestimento della nuova area è stato realizzato grazie al contributo dell’associazione ‘Sara Angela Boffi. L’angelo dei’. Il sostegno dell’associazione è stato decisivo anche per l’acquisizione e il montaggio di una postazione per la Playstation, collocata nello spazio giochi del reparto. La direttrice della struttura, Roberta Giacchero, insieme a tutta la direzione strategica dell’Asst, ha ringraziato molto l’associazione che, come è noto, è animata da Laura Soldi e Paolino Boffi che l’hanno creata in memoria della figlia Sara Angela, scomparsa ad appena cinque anni il 17 agosto 2022, dopo aver combattuto “come una leonessa” contro un tumore raro.