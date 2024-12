Ilnapolista.it - Lazio, in Coppa Italia contro il Napoli spazio ai fuori rosa, tra cui l’ex Hysaj (Messaggero)

La, come il, potrebbe optare per il turnover nel match didi giovedì sera. Secondo quanto riportato da Il, il tecnico Baroni starebbe prendendo in considerazione l’idea di schierare anche i calciatori che ormai sono finitidai piani dei biancocelesti; questo per far sì che gli altri riposino e in più per cercare di venderli nel mercato invernale., inilai, tra cuiIl quotidiano nell’edizione odierna:Ieri Baroni ha cancellato la seduta di scarico, ma quasi tutta la squadra si è comunque presentata a Formello, compreso Dia, dolorante alla caviglia destra per il quale si deciderà il da farsi. Vista l’emergenza non è da escludere che giovedì all’Olimpico il tecnico punti suiAkpa Akpro,e Basic, questo sia per far rifiatare i più utilizzati, sia per metterli in vetrina per il mercato di gennaio.