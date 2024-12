Panorama.it - La sorprendente fusione della noce di mare: un mistero della biologia marina

Si candida a essere uno dei fatti più sorprendentimai scoperti finora. Un gruppo di ricercatori di varie nazionalità guidati da Kei Jokura dell'Università di Exeter, nel Regno Unito, ha presentato su Current Biology un’insolita e imprevista caratteristicadi(Mnemiopsis leidyi), un animale marino (ctenoforo) che per il suo aspetto potrebbe essere facilmente scambiato per una medusa. Se feriti, due individui di Mnemiopsis leidyi che vengono a contatto possono fondersi fino divenire uno solo attraverso la sincronizzazione e l’integrazionemuscolatura, dei tratti digestivi e di altre funzioni fisiologiche. Quello che è successo è che Jokura e colleghi hanno notato un individuo insolitamente grande nella loro vasca di laboratorio. A una prima osservazione, quell’animale sembrava avere alcune parti doppie, per esempio le strutture sensoriali apicali.