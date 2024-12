Zon.it - La musica come strumento di pace, l’ensemble della Nato in concerto al Teatro di Mercato San Severino

Lo spartito è quelloU.S. Naval Forces Europe/Allied Forces Band,ufficialeMarina americana in Europa, per la prima volta aS.in unufficiale in programma il 9 dicembre alComunale con ingresso gratuito.«Undi Natale dal significato profondo, perché laè unopotente per unire popoli divisi da conflitti – sottolinea il Sindaco Antonio Somma – ancor più in questa occasione speciale, con la bandche rappresenta, attraverso le sue esibizioni pubbliche, il tentativo di pacificazione in territori difficili spessodi conflitti. Per la nostra città è, quindi, un orgoglio poterli ospitare durante le festività e lanciare, così, un messaggio die di serenità per tutti».La U.S. Naval Forces Europe/Allied Forces Band è un’organizzazionele multi-nazionale con sede a Napoli Capodichino, si esibisce in Europa (Mar Mediterraneo, Mar Nero, Mar Caspio), in Africa e in Asia occidentale.