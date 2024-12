Iodonna.it - “Il treno dei bambini”: il trailer del film Netflix

Ildei bambini è il nuovodi Cristina Comencini, presentato in anteprima alla 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma, arriva suil 4 dicembre. La storia è tratta dal bestseller omonimo di Viola Ardone, e racconta la generosità dell’Italia del dopoguerra, un viaggio attraverso la miseria visto dagli occhi di un bambino diviso tra due madri. Leggi anche › Ie le serie tv assolutamente da non perdere sua dicembre Scritto da Furio Andreotti, Giulia Calenda, Camille Dugay e dalla stessa Comencini, Ildei bambini ha come protagoniste Barbara Ronchi e Serena Rossi: nel ruolo rispettivamente di Derna e Antonietta, le due madri del piccolo Amerigo.