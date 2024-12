Ilnapolista.it - Il nuotatore paralimpico Bortuzzo denuncia l’ex fidanzata Selassiè per stalking (Messaggero)

IlManuelha deciso dire perLucrezia, conosciuta al Grande Fratello e discendente dei nobili etiopi Menelik. La ragazza, infatti, non aveva mai accettato la fine della loro relazione e aveva iniziato a perseguitarlo.perIlscrive:«Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo». E poi messaggi, biglietti, appostamenti e dichiarazioni d’amore. Lucreziaconsiderava quell’amore perun’ossessione. Così, avrebbe cominciato a perseguitarlo, seguendolo ovunque, anche all’estero, e tormentandolo di messaggi; inoltre, lo ha minacciato per due anni. Ilha tentato di dissuaderla, ma dopo due anni ha deciso dirla. L’influencer è stata sottoposta a divieto di avvicinamento e costretta a indossare il braccialetto elettronico per atti persecutori.