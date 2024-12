Oasport.it - Frederic Vasseur minimizza dopo le dichiarazioni di Lewis Hamilton: “Per nulla preoccupato dai suoi risultati”

Leggi su Oasport.it

La stagione di F1 è prossima ai titoli di coda echiuderà un capitolo importante della propria carriera. Il sette volte iridato, infatti, lascerà il marchio che ha caratterizzato il proprio percorso nel Circus, la Mercedes, per accasarsi nel 2025 in Ferrari. Ci si chiede quale potrà essere il rendimento del sette volte iridato, che in questa stagione ha faticato non poco a trovare la quadra con la W15.Il bilancio stagionale nel confronto diretto con il compagno di squadra, George Russell, non è positivo: 18-5 nelle qualifiche; 235 punti rispetto ai 211 nella classifica piloti. È una situazione senza precedenti per il britannico, che ha ammesso con allarmante freddezzaquanto accaduto in Qatar tutte le sue difficoltà: “Sono solo lento e faccio la stessa cosa ogni fine-settimana.