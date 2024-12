Fiumicino si riunisce la terza commissione bilancio | Pagare tutti per pagare meno

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 dicembre 2024- Si è riunita nell’aula consiliare del Comune di, la, patrimonio comunale, tributi, programmazione economica e finanziaria, informatizzazione e innovazione tecnologica, aziende partecipate”. Il primo di una serie di incontri propedeutici ed essenziali all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e delprevisionale del Comune di– sottolinea il Presidente della, Alessandro De Vincentis – Un’occasione importante, per far emergere il lavoro svolto dagli uffici del Comune die dellaTributi, ormai braccio operativo dell’Amministrazione e per la prima volta presente in.”Durante l’incontro l’Amministratore Delegato dellaTributi, Andrea Mazzillo, ha illustrato le nuove azioni societarie per dare piena operatività e presidio ai servizi svolti nel campo della fiscalità locale e della gestione delle sanzioni amministrative, erogate a seguito di violazioni del Codice della Strada che, in passato, aveva registrato delle inefficienze.