Filippo Turetta la reazione sconvolgente di chi non tradisce un’emozione Ma come è possibile?

È stato condannato all’ergastolo, il 3 dicembre 2024, per il brutale femminicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto nel novembre 2023. Uno degli aspetti più sconvolgenti emersi durante la lettura della sentenza è stata l’assoluta impassibilità dell’imputato. Nessuna, nessuna mimica facciale o smorfia a tradire, neanche minima.Leggi anche: Processo, l’avvocato distringe la mano a Gino Cecchettin: “Il mio lavoro non è facile”La freddezza diè apparsa quasi disarmante, un misto di apatia e asetticità che ha colpito profondamente i presenti. Il peso della pena massima sembrava non toccarlo, un atteggiamento che ha fatto emergere, ancora una volta, la distanza emotiva e la mancanza di rimorso che hanno caratterizzato tutto il processo.