Oasport.it - Federico Pellegrino: “Obiettivo ambizioso per Milano Cortina 2026. La mia ultima gara…”

Leggi su Oasport.it

è stato uno degli ospiti dell’puntata di Salotto Bianco, trasmissione di approfondimento sulle discipline olimpiche invernali visibile sul canale Youtube di OA Sport , condotta da Dario Puppo e Massimiliano Ambesi. La punta di diamante dello sci di fondo italiano ha commentato l’esito della prima tappa stagionale di Coppa del Mondo, proiettandosi poi sulla pianificazione dei prossimi mesi anche in vista dei Giochi Olimpici di, ultimo evento della sua carriera.“A me piace pensare di suddividere la prestazione in più aspetti ed uno di quelli più importanti è il fisico quindi, per riuscire a sapere a che punto sono da quel punto di vista, tutti gli anni più o meno nello stesso periodo faccio degli allenamenti con l’accuratezza di un laboratorio fai da te, sul tapis roulant a casa, quindi eliminando possibili errori o condizionamenti dall’esterno.