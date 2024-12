Sport.quotidiano.net - Divisione 2. Il sestetto di Ingenito torna a vincere

Pallacanestro Grossetoa vince- re nel campionato di2. La formazione grossetana ha battuto in casa il Freccia Azzurra Firenze per 65-44 in un incontro tenuto saldamente in mano dal team di. Capitan Franzese e compagni partono intimiditi seppur con tanta voglia di fare bene, e chiudono il primo quarto sotto: 19-22. Anche nel secondo quarto la partita rimane in equilibrio, con i grossetani che però riescono a mettere avanti la testa andando all’intervallo lungo per 31-30. Da qui il ritmo cambia, con le entrate sotto canestro di Barabesi i maremmani ritrovano ispirazione e allungano sui fiorentini (parziale di 22-5) che di fatto lascia senza fiato gli ospiti. Ultimo periodo tutto a favore dei biancorossi, con pregevoli giocate di Casanova e grazie ad un caparbio Terrosi si conclude l’incontro che vede Grosseto concludere con 21 punti di vantaggio.