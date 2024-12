Inter-news.it - Di Gennaro, i tempi di recupero dall’infortunio. Inter verso una decisione!

Arrivano aggiornamenti sullestiche deldi Raffaele Didopo l’vento odierno. L’è costretta a muoversi in una direzione.L’VENTO – La lussazione al dito della mano sinistra complica la stagione di Raffaele Di. Il terzo portiere dell’, infortunatosi la scorsa settimana, ha dovuto ricorrere a un’operazione chirurgica per risolvere il problema fisico. Proprio oggi l’estremo difensore si è sottoposto all’vento, sul quale il club nerazzurro ha informato al termine. L’esito, come dichiarato dalla stessa, è assolutamente positivo, ma il calciatore dovrà fare i conti con un periodo di stop dovuto alla riabilitazione. Facciamo ora luce sullestiche deldi Di.Di, lestiche per il