Da caregiver per anni ho trascurato la mia salute | lo Stato dovrebbe adottare un protocollo ad hoc

Noispessissimo trascuriamo la nostraa favore dei nostri cari. Non siamo eroi, non abbiamo problemi di autolesionismo ma a volte è incompatibile gestire due priorità e le nostre finiscono per essere trascurate. E così piccoli problemi aumentano e diventano più gravi. Io a 45ho avuto due infarti. E non solo.Mi trovo presso l’ospedale Sant’Eugenio di Roma. Reparto di cardiologia. E sono viva. Che non è un dettaglio e lo sono grazie a un medico, il dott Gaetano Gioffrè: questo medico nel 2017 si mise d’accordo con Dio e insieme mi hanno garantito la Vita. Mi sono trascurata per 2/3. Perché un incendio in casa mia ha creato disagi enormi per la gestione di mia figlia Diletta. E poi la suaè prioritaria, non è differibile. Senza nessuna autonomia, quando nessuno può io devo esserci senza scuse, anche se questo poi produce un ricovero in terapia intensiva cardiologica.