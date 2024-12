Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Domenico Berardi questa volta può arrivare. La trattativa a San Siro…

Ilsi muove sul fronteè nuovamente nel mirino del Diavolo e a San Siro ha un’occasione unica. La situazioneCi risiamo!è nuovamente finito nel mirino della dirigenza del Diavolo per un possibile colpo già nella finestra di mercato invernale. L’attaccante neroverde si prepara a tornare a giocare a San Siro, stadio in cui ha segnato ben 7 goal a Inter e, nella sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Non è, però, escluso che a gennaio il 30enne ci possa tornare al Meazza. Ein maniera definitiva.Sì, perché dopo il rientro dal pesante infortunio (rottura del tendine d’Achille),è tornato subito su grandissimi livelli e ha fatto vedere tutte le sue qualità ogni qualè stato impiegato in campo. In sette presenze di Serie B, Mimmo è riuscito a segnare un goal e a fornire ben 7 assist.