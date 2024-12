Tvzap.it - Cade dal settimo piano e muore la compagna del famoso ex calciatore

Leggi su Tvzap.it

Social.dalladelex. Ladi unexè morta dopo essere caduta daldella casa che condivideva con l’uomo. Secondo fonti della Polizia, l’ex giocatore era l’unica persona presente nell’appartamento insieme alla donna al momento dei fatti. In queste ore sono in corso le indagini per ricostruire quanto accaduto. ( dopo le foto)Leggi anche: Tragedia in autostrada, suv senza controllo si ribaltaLeggi anche: Terribile incidente ferroviario, ci sono vittimeLeggi anche: Maltempo, è morto un ragazzo: tragedia senza fineLeggi anche: 12enne precipita dal balcone, dubbi atroci dietro la tragediaLadi Cáceres è morta dopo una caduta dalLadi Fernando Cáceres, Raquel Candia, è morta ieri 2 Dicembre 2024 dopo essere caduta daldella propria abitazione, secondo quanto riportato da Telefe Noticias.