Dilei.it - Anticipazioni Belve del 3 dicembre: gli ospiti. Sonia Bruganelli: “Ho tradito Paolo Bonolis”

Martedì 3va in onda la terza puntata di: Francesca Fagnani intervista come di consueto tre. E che nomi ci attendono nello studio, daa Elisabetta Canalis, fino allo scrittore Fabio Volo. Ledelle interviste? A dir poco esplosive.della puntata di 32024Siamo pronti per una nuova puntata bomba di? La Belva suprema Francesca Fagnani ha invitato nel suo studio, reduce dall’avventura a Ballando con le Stelle. Ci sono già state molte polemiche in merito alla sua intervista, anche per le numeroseche hanno smosso decisamente le acque del dancing show condotto da Milly Carlucci, come “ero il personaggio polemico di quest’anno. Ogni anno ce n’è uno e questa volta ero io”, o ancora “mi sono resa conto che le mie coreografie duravano cinquanta secondi e quelle degli altri un minuto e trenta”.