All’Alighieri sarà un 2025 tutto da ridere

è pronto per la risata prolungata e il buonumore, targati Accademia Perduta-Romagna Teatri. Ecco, infatti, la nuova edizione della rassegna del Teatro Comico che prenderà il via con l’anno nuovodi Ravenna. Come nelle passate stagioni, la rassegnacomposta da quattro appuntamenti einaugurata lunedì 27 gennaio da Filippo Caccamo che con il suo spettacolo ’Le Filippiche atto finale’, attraverso brillanti monologhi crea un affresco esilarante che ammicca alle dinamiche del mondo dell’insegnamento, dove nasce la sua prima ispirazione, allargandosi poi alla vita quotidiana di tutti noi. Seguirà, lunedì 17 febbraio, il nuovissimo spettacolo di Alessandro Bergonzoni, ’Arrivano i dunque’, nel quale l’artista bolognese, maestro della parola, con la sua arguta comicità, prosegue un percorso di indagine della società contemporanea giocando con le parole stesse, affabulando con i loro significati.