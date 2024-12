Anteprima24.it - VIDEO/ Uomo in bilico sul parapetto del ponte Calore, panico tra i passanti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto Un episodio inquietante, nelle scorse ore, ha catturato l’attenzione deisulSabato al Rione Ferrovia di Benevento. Diverse persone, visibilmente allarmate, hanno assistito ad una scena che sembrava potenzialmente tragica: un, apparentemente in stato di ebbrezza, è salito suldel, suscitando grande preoccupazione.La tensione è salita, con alcuni presenti che hanno temuto il peggio e stavano per allertare le forze dell’ordine. Fortunatamente, le paure si sono rivelate infondate. L’ha iniziato a ballare sul muretto, mettendo a rischio non solo la propria vita, ma anche quella di chi si trovava nelle vicinanze. L'articoloinsuldeltra iproviene da Anteprima24.