Iltempo.it - Tapiro d'oro a Casaleggio. "Conte ottimo leader per il Pd": la bordata

Anche Davidepotrà portare a casa und'oro. Nella puntata di Striscia la notizia che andrà in onda stasera, infatti, si mostrerà che il figlio del cofondatore del Movimento 5 Stelle, Gianroberto, è stato raggiunto da Valerio Staffelli ed è stato interrogato sulla delusione scatenata dalle recenti tensioni politiche all'interno del partito. "Penso che anche mio padre sarebbe attapirato. È spiacevole che oggi non si stia parlando del futuro di una formazione politica o dei programmi, ma si discuta solo di mandati e poltrone", ha detto dopo essere stato intercettato a Ivrea dall'inviato del tg satirico. Staffelli non ha potuto non chiedere a Davideun parere sulla rivalità tra Giuseppee Beppe Grillo. "Non ricordo un momento in cui sono andati d'accordo", ha risposto in maniera diretta il figlio del cofondatore del M5S.