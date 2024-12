Secoloditalia.it - Sgomberi a Caivano, nelle case liberate tra proteste falce e martello spuntano arredi extralusso: marmi, oro, divani damascati

Leggi su Secoloditalia.it

, terreno di equilibri di forza tra legalità e illegalità, sopravvivenza ai margini e possibilità di vita sotto l’ombrello dello Stato, è più che mai in questi giorni nel mirino mediatico e sotto i riflettori. Una dimensione che il governo a suon di iniziative anti-degrado e politiche sulla sicurezza, sta via via svincolando dalla morsa della camorra e restituendo ai cittadini nella speranza di una normalità che lì da tempo non combaciava con l’idea di libertà: di scelta e d’azione., “Libero” documenta la verità fotografica degli occupanti abusivi sfrattatiE allora, in ore die recriminazioni irricevibili, al grido sgomberare, sgomberare, sgomberare, si oppone quello della resistenza abusiva che rivendica di occupare, occupare, occupare. Legalità contro illegalità, abuso contro rinascita.