Roma Qr code per scoprire il quartiere Ostiense tra storia e cinema

Porta San Paolo, la Piramide Cestia il Gazometro. Sono solo alcuni dei luoghi simbolo del, da oggi al centro di un progetto culturale che permette attraverso i Qrdi poter, tappa dopo tappa, ladel, grazie ai contenuti multimediali come materiali audiovisivi messi a disposizione da archivi storici quali l’Istituto Luce. Ogni tappa racconta storie e memorie che narrano l’evoluzione di: un percorso arricchito inoltre da riferimenti letterari etografici., QrperiltraIl nuovo progetto culturale si chiama Q.X.11.A ed è un itinerario innovativo realizzato da Aamod – Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio con il patrocinio del Municipio VIII e con il contributo di “La Città dei 15 minuti” del Comune di, che trasforma una passeggiata a piedi o in bici in un viaggio tra, cultura e trasformazioni urbane.