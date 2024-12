Lanazione.it - Perugia accende la luce, via agli addobbi nataliziin tutto il centro storico

, 2 dicembre 2024 – Sì, si può dire:illuminata dalle luci del Natale è una città bella, affascinante e suggestiva. Vale la pena salire sull’acropoli per ammirare lo spettacolo che da questo fine settimana offre il. L’accensione delle luminarie ha dato il via alle Festività e a oltre un mese pieno di attrazioni ed eventi, compresa la pista di ghiaccio che si sta montando in corso Vannucci. L’installazione è stata curata da amministrazione comunale, Consorzioine Magenta Events. Nel corso del week-end sono state accese tutte le luminarie, con l’accompagnamento della Banda dei Babbi Natale di Foligno. Si è partiti dal grande albero, alto 18 metri, in piazza IV Novembre, e poi è cominciato il tour sull’acropoli, guidato dalla sindaca Vittoria Ferdinandi.