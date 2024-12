Ilrestodelcarlino.it - Peglio corsaro, Montecalvo spento

audax piobbico 12 AUDAX : Ottavi, Fiorucci N., Aluigi G., Rossi, Fiorucci U. (12’st Arcangeletti), Aluigi F., Vandini (35’ st Barca), Pieretti (39’ st Talevi), Ottaviani, Bernacchia (28’ st Giovanelli)), Oxha (12’ st Caselli). All. Cipolla: Cappelloni, Rossi N. Rossi A., Capi, Londei, Bravi, Filippini, Capparuccia, Braccioni M., Braccioni L, Paiardini All. Giorgini. Arbitro Biagini di Urbania Reti: 15’ pt Braccioni M. (P) , 28’ st Caselli (A), 37’st Capi (P) Note – Espulsi: 28’ pt Aluigi G., 33’ pt Rossi N., 36’ pt Aluigi F. Il Piobbico cade ancora nel derby contro il. Alla prima occasione gli ospiti andavano in rete con una stupenda conclusione di Matteo Braccioni. Poi per i locali tutto si complicava con l’espulsione, giusta, di Gabriele Aluigi, cui seguiva quella di Nicola Rossi e quella incredibile di Federico Aluigi.