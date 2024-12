Justcalcio.com - Oddo: | Marca

2024-12-02 07:21:42 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole., sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue:Da allora il fianco destro dell’Italia brilla meno MassimoHa appeso gli stivali al chiodo. L’esterno si lascia alle spalle una grande carriera, riuscendo a vincere una Champions League con il Milan, i Mondiali del 2006 con la Nazionale e lasciando un grande ricordo nei numerosi club in cui ha giocato (Lazio, Bayern Monaco, Monza, Hellas Verona o Napoli, tra gli altri). Massimo continua ad essere molto presente nel calcio transalpino, avendo avuto unUn periodo da allenatore nel quale ha militato anche in grandi club come Pescara, Udinese, SPAL e Crotono.. Tuttavia, il motivo che lo ha portato a Madrid è un altro e cioè che è stato anche incoraggiato a muovere i primi passi nel mondo degli affari scommettendo sul lancio di Fan Rating, piattaforma di cui è ambasciatore che sarà disponibile nelle prossime settimane e che permetterà agli appassionati di calcio di optare per premi, regali ed esperienze in cambio della valutazione delle prestazioni dei giocatori nelle partite dei principali campionati europei.