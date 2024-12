Liberoquotidiano.it - "L'essere umano è in pericolo": la profezia di Baba Vanga, apocalisse-2025

L'umanità sarà in serioa causa di una guerra pronta a radere al suolo nazioni intere: la previsione apocalittica per ilarriva dalla chiaroveggente macedone. Quest'ultima, morta nel 1996, è stata una delle veggenti più influenti di questo secolo. Secondo il racconto dei suoi seguaci, la donna sarebbe stata in possesso di capacità paranormali parecchio sviluppate. Capacità che dunque le avrebbero permesso in più occasioni di predire il futuro. Pare sia stata proprio lei ad anticipare vari disastri storici, come quello del reattore nucleare di Chernobyl e gli attentati dell'11 settembre alle Torri Gemelle. Quanto predetto per l'anno prossimo risultanon poco preoccupante per via delle tensioni geopolitiche già presenti. Non è così assurdo, insomma, ipotizzare che gli equilibri del mondo possanostravolti fino alla più estrema delle conseguenze.