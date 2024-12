Lanazione.it - Laboratori Permanenti intensifica il lavoro sul territorio delle Valtiberina

Arezzo, 2 dicembre 2024 – Per il mese di dicembreilsul. È in corso il progetto SBULLONIAMOCI - ha preso il via lo scorso 18 novembre- in collaborazione con il Comune di Caprese Michelangelo e l’I.O.S. "FANFANI CAMAITI" (Scuola Primaria “G. Santini” e Scuola Secondaria di I Grado “M. Buonarroti”) Si tratta di uno in cui vengono coinvolti i ragazzi/e sul tema del bullismo, che ha come scopo la sensibilizzazione, prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.è partner del progetto, e cura ilo creativo di forte valore sociale, educativo e formativo, capace di garantire apprendimenti diversi e diversificati attraverso la dimensione del gioco, del gruppo, e del vivere in comunità, utilizzando il teatro come Arte attraverso la quale raggiungere e coinvolgere i ragazzi in modo attivo.