La vendetta preparata sui social dopo la maxi rissa: regolamento di conti sventato

Casalpusterlengo (Lodi), 2 dicembre 2024 – Lacorre sui: tensione altissima, nella tarda serata di sabato, in pieno centro storico a Casalpusterlengo, quando due diversi gruppi etnici, che si erano già scontrati a suon di bastonate e chiavi inglesi alcuni giorni prima, hanno minacciato di rincontrarsi di nuovo, questa volta in piazza del Popolo, all’ombra della chiesa e del Municipio. Il prologo violento risale a lunedì scorso, quando una quindicina di cittadini di nazionalità egiziana aveva affrontato e picchiato a sangue quattro o cinque ecuadoriani, sfidati tra via Vittorio Emanuele e piazza Dante: una vera e propria aggressione con mazze ferrate e altri oggetti con i quali i nordafricani avevano mandato all’ospedale i sudamericani. Un’onta per questi ultimi che, in qualche storia di Instagram, hanno promesso che la vicenda avrebbe avuto un altro pericolosissimo round.