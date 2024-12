Ilrestodelcarlino.it - La tragedia di Manuel. Travolto in bici, il padre: "Due anni senza te, manchi"

"Sono passati dueda quando ci hai lasciati, ma sembra ancora un sogno". Quello di cui parla Felix Ntube, papà di, giovane promessa del calcio strappato alla vita in una notte d’inverno in un terribile incidente stradale, è uno di quegli incubi dai quali non ci si può svegliare. Il più tragico dei destini si è portato via ‘Manu’ esattamente duefa, nella notte tra il 30 novembre e il primo dicembre. Quella sera via Pomposa era buia e fredda.era ininsieme a un amico quando un’auto li ha centrati in pieno. L’amico se la cavò, ma per Ntube fu tutto inutile. Una vita spezzata di colpo. Sedicidi sogni e progetti per il futuro – primo tra tutti quel pallone che lo aveva portato a vestire i colori del Padova Calcio – spazzati via in un istante. E in queste ore, papà Felix ricorda con poche righe su Facebook la data più cupa del suo calendario.